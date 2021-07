William e Harry, è successo prima dell’omaggio a Lady D. Lo hanno fatto lontano dalle telecamere (Di giovedì 1 luglio 2021) William e Harry si sono ritrovati per la prima volta di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre. I figli di Lady Diana e il principe Carlo non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, morto lo scorso aprile e ovviamente i flash erano tutti per loro. In questi due anni si è parlato tanto delle tensioni all’interno della famiglia e tra i due fratelli, tensioni nate da quando il turbolento Harry ha deciso di lasciare Londra e i suoi incarichi istituzionali per vivere una vita più tranquilla insieme alla moglie, l’ex attrice Meghan Markle. La statua si trova nel Sunken Garden, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 luglio 2021)si sono ritrovati per lavolta di nuovo insieme per l’inaugurazione della statua dedicata alla madre. I figli diDiana e il principe Carlo non si vedevano dai funerali del nonno Filippo, morto lo scorso aprile e ovviamente i flash erano tutti per loro. In questi due anni si è parlato tanto delle tensioni all’interno della famiglia e tra i due fratelli, tensioni nate da quando il turbolentoha deciso di lasciare Londra e i suoi incarichi istituzionali per vivere una vita più tranquilla insieme alla moglie, l’ex attrice Meghan Markle. La statua si trova nel Sunken Garden, ...

