Sedicenne uccisa nel Bolognese, Gip: "Killer senza scrupoli. Dopo delitto vocale ad amica" (Di giovedì 1 luglio 2021) Dopo l'omicidio di Chiara Gualzetti, il Sedicenne indagato ha mandato messaggi vocali "dal tenore inequivoco" a un'altra amica "cui raccontava quello che aveva commesso". Lo ricostruisce il Gip del tribunale per i Minorenni di Bologna, nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per il ragazzo. Il Gip ha poi descritto il giovane come senza scrupoli, senza freni inibitori e privo di ravvedimenti. Inoltre, il Sedicenne "al momento appare capace di intendere e di volere", soprattutto rispetto "a un reato il cui concetto illecito è di ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 1 luglio 2021)l'omicidio di Chiara Gualzetti, ilindagato ha mandato messaggi vocali "dal tenore inequivoco" a un'altra"cui raccontava quello che aveva commesso". Lo ricostruisce il Gip del tribunale per i Minorenni di Bologna, nell'ordinanza con cui ha convalidato il fermo e disposto la custodia in carcere per il ragazzo. Il Gip ha poi descritto il giovane comefreni inibitori e privo di ravvedimenti. Inoltre, il"al momento appare capace di intendere e di volere", soprattutto rispetto "a un reato il cui concetto illecito è di ...

