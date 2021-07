Ora è ufficiale | Torino | salutano Bava e Comi Il comunicato

(Di giovedì 1 luglio 2021) Come anticipato, ilha annunciato l’addio di Massimoed Antonio. Paolo Bellino entra a far parte del CdA. Ecco i comunicati ufficiali: “IlFootball Club comunica che Massimonon è più il Responsabile del Settore Giovanile del Club. La Società saluta e ringrazia Massimoper il buon lavoro svolto nella sua esperienza in granata, nove stagioni dove grazie al contributo di tutti si sono anche raggiunti ottimi risultati, e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera”. “IlFootball Club comunica che Antonio ...

Advertising

forumJuventus : GdS: 'Juve, aumento di capitale: 400 milioni. Arrivabene a.d., ora è ufficiale. Impegno-record di Exor per frontegg… - CottarelliCPI : Avvertenza: è stato creato un profilo Interspac S.R.L. che si definisce 'profilo ufficiale di Interspac'. È un fals… - LucaParry85 : Ufficiale lo united ha comprato sancho Ora il bvb ha i soldi - ManuEmm53054903 : RT @NicoSchira: Ora é ufficiale! Riccardo #Pecini è il nuovo ds e Chief Football Officer dello #Spezia. Contratto triennale. Tutto conferma… - ManuEmm53054903 : RT @NicoSchira: Ora é ufficiale! Luca #Ceppitelli ha rinnovato con il #Cagliari fino al 2022 con opzione per la stagione successiva. Tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Ora ufficiale

News Rimini

'Man In The Dark 2' , conosciuto anche con il titolo 'L'uomo nel buio: Man In The Dark' , si ... il trailerannuncia l'uscita nelle sale cinematografiche italiane per il 12 agosto. Man ...... approvato dalla Camera efermo al Senato, per introdurre nuovi reati per le discriminazioni ... la "tortura" e l'"istigazione del pubblicoa commettere tortura". Dal database Istat non ci ..."Ho sempre dimostrato quello che mi veniva dal cuore, chi mi conosce sa che sono un ragazzo serio, sincero e cerco sempre di trasmetterlo. Ho trascorso ...La notizia che era nell'aria già da giorni ora è ufficiale: Franck Ribery, dopo 2 stagioni in maglia viola, ha lasciato la Fiorentina.