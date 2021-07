LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Van Avermaet e Kluge all’attacco con 1’15” di vantaggio (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 15.24 Ricordiamo che ci sono al comando due uomini: Greg Van Avermaet (AG2R Citroen Team) e Roger Kluge (Lotto Soudal). 15.21 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 1’20”. 15.18 Quest’oggi entrambe le formazioni si giocheranno la doppietta in volata. La Deceuninck con Mark Cavendish e l’Alpecin con Tim Merlier. 15.15 Assieme a lui l’Alpecin-Fenix della maglia gialla Mathieu Van der Poel. 15.12 Tim Declerq (Deceuninck-Quick Ste) in testa al gruppo ha dettare l’andatura. 15.09 49,9 km ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.24 Ricordiamo che ci sono al comando due uomini: Greg Van(AG2R Citroen Team) e Roger(Lotto Soudal). 15.21 Il gap tra i fuggitivi e il gruppo è sceso a 1’20”. 15.18 Quest’entrambe le formazioni si giocheranno la doppietta in volata. La Deceuninck con Mark Cavendish e l’Alpecin con Tim Merlier. 15.15 Assieme a lui l’Alpecin-Fenix della maglia gialla Mathieu Van der Poel. 15.12 Tim Declerq (Deceuninck-Quick Ste) in testa al gruppo ha dettare l’andatura. 15.09 49,9 km ...

