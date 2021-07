La questione meridionale mai risolta: i bimbi nati al Sud hanno il 50% in più di possibilità di morire di quelli del Nord (Di giovedì 1 luglio 2021) Una notizia molto ingiusta. Un bambino residente nel Mezzogiorno ha un rischio del 50% in più di morire nel primo anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni del Nord. Tanto che, solo nel ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 luglio 2021) Una notizia molto ingiusta. Un bambino residente nel Mezzogiorno ha un rischio del 50% in più dinel primo anno di vita rispetto ad uno che nasce nelle regioni del. Tanto che, solo nel ...

Advertising

globalistIT : - AlopixSg : RT @Ste_Mazzu: Maschio, settentrionale, ultraliberista, minimizzatore del climate change e della questione meridionale se non negazionista:… - rombi_ti : RT @avimmaisacap: #Draghi Non caccia Durigon dal governo, cancella il Cash back, toglie il blocco dei licenziamenti, la transizione ecologi… - smilypapiking : RT @UtherPe1: Da Meridionale, da cittadino contribuente, non sono per nulla d'accordo con le nuove nomine governative, per una questione id… - pepper4961 : RT @UtherPe1: Da Meridionale, da cittadino contribuente, non sono per nulla d'accordo con le nuove nomine governative, per una questione id… -