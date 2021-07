Inter | c' è lo sponsor Finita con Pirelli | il futuro è americano

Advertising

capuanogio : ?? In arrivo il nuovo sponsor dell'#Inter: sarà americano ed è un'azienda impegnata nel settore della tecnologia. D… - HyboriaLeague : RT @capuanogio: ?? In arrivo il nuovo sponsor dell'#Inter: sarà americano ed è un'azienda impegnata nel settore della tecnologia. Da oggi #… - FcInterNewsit : GdS - Inter, finalmente il nuovo sponsor: marchio americano di un'azienda del settore tecnologico - lupogdg : L’Inter annuncia il nuovo sponsor. - cmdotcom : L'#Inter e il giro di boa del 30 giugno: niente plusvalenze e sponsor ancora da trovare, ma gli stipendi sono salda… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter sponsor

Fcinternews.it

, passi avanti per il nuovo. Come spiega La Gazzetta dello Sport , 'sarà americano e, nel dettaglio, sarà un'azienda impegnata nel settore della tecnologia'. A ritiro iniziato saranno ......uomo e come tecnico perchè ha saputo gestire situazioni in contesti non semplici quali Roma e... In questo modo tra, piattaforme e stadi si possono portare in cassa 10 miliardi'. Infine ...Inter, il nuovo sponsor sarà americano. L'ufficialità prima della partenza per gli Usa. Finisce l'era pluriennale targata Pirelli ...Giro di boa. Il bilancio economico della stagione 2020/21 si è ufficialmente chiuso nella giornata di ieri, 30 giungo e da oggi 1 luglio, prende il via quella che sarà la nuova stagione, non solo spor ...