Corsica | le regole anti-covid per viaggiare sereni

(Di giovedì 1 luglio 2021) Tutti stiamo organizzando le vacanze estive in queste settimane e per chi vuole andare inè giusto sapere quali sono lein vigore, sia sui mezzi di trasporto che sull’isola francese. Da oggi, 1 luglio, parte l’utilizzo del Green Pass europeo, che permette di poteroltre il nostro Paese in sicurezza, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corsica regole

ViaggiNews.com

... un ramo si dirige a est, passando tra l'Elba e la, mentre un altro si dirige nel Canale di ... può partecipare a diversi tour di avvistamento organizzati secondo leper la tutela della ...Opere d'arte olfattiva, rompono lee ci donano un carattere deciso, mai sentito prima. ... Parfums d'Empire Mal - Aimé Lapiù selvaggia e vibrante prende vita in questa fragranza. A ...Ecco tutte le regole anti-covid per poter viaggiare tranquilli verso la Corsica, una delle isole più gettonate per le vacanze estive ...Nonostante la persistente situazione epidemica, molti tedeschi probabilmente torneranno in vacanza quest'estate. Qui puoi vedere quali regole seguire. - ...