Traffico Roma del 30-06-2021 ore 12 | 30

(Di mercoledì 30 giugno 2021)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane code a tratti perintenso sulla carreggiata interna del raccordo tra l’uscita per la diramazionesud e l’ardeatina codeanche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e la tangenziale est tra lentamente per un incidente sulla via Tuscolana all’altezza dell’incrocio con viale Furio Camillo nelle due direzioni in pieno ...