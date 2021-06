Sangiovanni: “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia, ho fatto psicoterapia e preso dei medicinali. Un inferno” (Di mercoledì 30 giugno 2021) “Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho pure preso dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorato davvero”. A dirlo è il cantante Sangiovanni, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, l’artista del momento dopo il successo arrivato con la partecipazione ad Amici 20. Il giovane si è raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando le difficoltà affrontate in passato, prima di trovare la sua strada nel mondo della musica: “Quando le mie parole ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 30 giugno 2021) “di. Hoe ho puredei. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose sono migliorato davvero”. A dirlo è il cantante, all’anagrafe Giovanni Pietro Damian, l’artista del momento dopo il successo arrivato con la partecipazione ad Amici 20. Il giovane si è raccontato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando le difficoltà affrontate in passato, prima di trovare la sua strada nel mondo della musica: “Quando le mie parole ...

