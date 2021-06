Pomezia, sconto Tari per le attività commerciali chiuse per il Covid-19 (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ stato approvato dal consiglio comunale di Pomezia lo sconto Tari per le attività commerciali che sono state chiuse o che hanno subìto restrizioni a causa della pandemia. La misura stanzia circa 2 milioni di euro che consentiranno di non pagare la seconda rata della tassa a circa 3mila utenze commerciali. “Uno sconto senza precedenti per questo tipo di servizio – dichiara l’Assessore Stefano Ielmini – Una misura importante che aiuta le attività nella ripartenza dopo la crisi che speriamo di lasciarci alle spalle quanto prima. Si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 30 giugno 2021) E’ stato approvato dal consiglio comunale diloper leche sono stateo che hanno subìto restrizioni a causa della pandemia. La misura stanzia circa 2 milioni di euro che consentiranno di non pagare la seconda rata della tassa a circa 3mila utenze. “Unosenza precedenti per questo tipo di servizio – dichiara l’Assessore Stefano Ielmini – Una misura importante che aiuta lenella ripartenza dopo la crisi che speriamo di lasciarci alle spalle quanto prima. Si ...

CorriereCitta : Pomezia, sconto Tari per le attività commerciali chiuse per il Covid-19 - ZuccalaAdriano : Emergenza Coronavirus a #Pomezia, approvato in Consiglio comunale sconto TARI per 3mila utenze non domestiche Uno… - Comune_Pomezia : Emergenza Coronavirus a #Pomezia, approvato in Consiglio comunale sconto TARI per 3mila utenze non domestiche L'As… -

