Facebook lancia Bulletin | la sua piattaforma di newsletter La rincorsa di Big Tech

Si chiamerà "Bulletin", come Bollettino delle notizie, e sarà la piattaforma di newsletter di casa Facebook. Mark Zuckerberg ci tiene parecchio, e ha già fatto arruolare dai suoi decine di autori (giornalisti e non) specializzati in settori come Sport, Scienza, Salute e Finanza. Niente scrittori "divisivi" o troppo "politici", fanno sapere le fonti. Quelli ci sono già altrove, e forse non farebbero neppure bene a una piattaforma già vittima di troppa polarizzazione come Facebook. L'accordo è semplice e simile a quello messo in piedi da altre piattaforme come Substack: i giornalisti ...

