Europei, governo inglese ai tifosi: 'Non andate a Roma' (Di mercoledì 30 giugno 2021) Roma - Dopo la vittoria contro la Germania , sabato la nazionale inglese di Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di Euro 2020. Il governo britannico ha invitato i sostenitori inglesi ad evitare ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 30 giugno 2021)- Dopo la vittoria contro la Germania , sabato la nazionaledi Southgate affronterà l'Ucraina nel quarto di Euro 2020. Ilbritannico ha invitato i sostenitori inglesi ad evitare ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Europei, governo di Londra ai tifosi inglesi: 'Non andate a Roma' #covid - pollyskettle : RT @repubblica: Europei, appello del governo di Londra ai tifosi inglesi: non andate a Roma - repubblica : Europei, appello del governo di Londra ai tifosi inglesi: non andate a Roma - sportli26181512 : Europei, governo inglese ai tifosi: 'Non andate a Roma': La sottosegretaria al commercio del governo inglese, Anne-… - marcocherubini : Che significa 'appello del governo': non possono venire per legge, non ci sono i tempi. È come dire 'appello del go… -