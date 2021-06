Cgil-Cisl-Uil | Roma Metropolitane | domani protesta in Campidoglio

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 30 giugno 2021)– “L’azienda non ha provveduto al pagamento della quattordicesima mensilità e non fornisce alcuna garanzia sul pagamento delle future retribuzioni a causa del mancato rinnovo del contratto da parte diCapitale, atto indispensabile anche per far uscire la società dallo stato di liquidazione.” “A decorrere dal mese di luglio la sede della società di progettazione del PUMS e della stazione appaltante della linea C, rimarrà aperta un solo giorno a settimana.” “Saranno 90 i lavoratori completamente ‘sospesi’ a causa della crisi aziendale. Saremo in Piazza del CampidogIio are dalle ore 14.30 alle 18.00. Lo spettro di un ...