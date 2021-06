Cagliari, visite mediche in corso per Strootman: arriva dal Marsiglia (Di mercoledì 30 giugno 2021) Colpo importante per il Cagliari, che a sorpresa chiude per l'acquisto di Kevin Strootman, di proprietà del Marsiglia Leggi su mediagol (Di mercoledì 30 giugno 2021) Colpo importante per il, che a sorpresa chiude per l'acquisto di Kevin, di proprietà del

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari visite Calciomercato Cagliari, arriva Strootman - I dettagli Il Cagliari ha chiuso il colpo Kevin Strootman dal Marsiglia: l'olandese sta svolgendo le visite mediche. I dettagliNegli ultimi sei mesi, Kevin Strootman ha vestito la maglia del Genoa, contribuendo ...

