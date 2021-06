Ambra Angiolini e Max Allegri in crociera tra baci e coccole sulla Costiera Amalfitana (Di mercoledì 30 giugno 2021) Ambra e Max Allegri in crociera d’amore a Sorrento. Di loro si erano un po’ perse le tracce come coppia. Ognuno pareva navigare per conto suo impegnato nei rispettivi ruoli professionali. Massimiliano Allegri dopo due anni di pausa, è tornato ad allenare la Juventus ed è tornato pure a farsi vedere con Ambra Angiolini. Negli Leggi su people24.myblog (Di mercoledì 30 giugno 2021)e Maxind’amore a Sorrento. Di loro si erano un po’ perse le tracce come coppia. Ognuno pareva navigare per conto suo impegnato nei rispettivi ruoli professionali. Massimilianodopo due anni di pausa, è tornato ad allenare la Juventus ed è tornato pure a farsi vedere con. Negli

Advertising

psichedelia95 : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Foto | Max Allegri e Ambra Angiolini, relax a Capri - zazoomblog : Lacrime per Ambra Angiolini: l’addio più sofferto - #Lacrime #Ambra #Angiolini: #l’addio - sonikmusicnet : Ora in onda: Marco Masini, Ambra Angiolini - Ti vorrei - Alfonso0070 : RT @AccaddeOggi: 30/06/1995 - Ultima puntata per Non è la Rai il programma di Italia 1 condotto da Ambra Angiolini - - AccaddeOggi : 30/06/1995 - Ultima puntata per Non è la Rai il programma di Italia 1 condotto da Ambra Angiolini - -