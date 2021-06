Allo IEO di Milano i cani vengono addestrati a fiutare il covid - 19

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Gli animali possono dare il loro contributo nella lotta alla diffusione della pandemia di coronavirus. L'Istituto Europeo Oncologico diha dato il via all'addestramento dida fiuto per ...

Infatti,da tempo si punta sul miracoloso olfatto degli amici a 4 zampe nella lotta al cancro: da luglio 2020 vengono impiegati ' cani medical detector ' per fiutare la presenza di un tumore ...... insieme a Viviana Galimberti, Direttore della Divisione di Senologia Chirugica dello- ... insieme al controllo dell'alimentazione e del grado di maturazione delle uova, oltrestrettissimo ...All'Istituto Europeo Oncologico verranno addestrati due cani per il riconoscimento dei malati di coronavirus asintomatici ...L'Istituto Europeo di Oncologia avvia lo studio clinico per addestrare i cani a fiutare il covid nei pazienti asintomatici.