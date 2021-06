Una vecchia cabina telefonica diventa libreria in Calabria (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - È una vecchia cabina telefonica a gettoni, un tempo preziosa per le comunicazioni urgenti, ma ormai da tempo resa inutile dalla vertiginosa diffusione dei telefonini. Adesso tornerà a rivivere come luogo di scambio di libri per bambini. Succede a Castiglione Cosentino (Cs), centro della valle del Crati. La "Biblio-cabina" è installata in un parco pubblico del paese. A farsene promotore è stato il sindaco, Salvatore Magarò. "E' una piccola iniziativa - spiega all'AGI - che si inserisce in un progetto culturale che stiamo portando avanti nella nostra comunità. Abbiamo recuperato, direttamente da una discarica, una ... Leggi su agi (Di martedì 29 giugno 2021) AGI - È unaa gettoni, un tempo preziosa per le comunicazioni urgenti, ma ormai da tempo resa inutile dalla vertiginosa diffusione dei telefonini. Adesso tornerà a rivivere come luogo di scambio di libri per bambini. Succede a Castiglione Cosentino (Cs), centro della valle del Crati. La "Biblio-" è installata in un parco pubblico del paese. A farsene promotore è stato il sindaco, Salvatore Magarò. "E' una piccola iniziativa - spiega all'AGI - che si inserisce in un progetto culturale che stiamo portando avanti nella nostra comunità. Abbiamo recuperato, direttamente da una discarica, una ...

