Taranto, 21enne muore durante un agguato per un colpo di pistola. Si indaga su un possibile regolamento di conti (Di martedì 29 giugno 2021) Un giovane di 21 anni di Taranto è morto durante la notte, dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola che gli ha perforato un polmone. Stando alle ricostruzioni fatte dalla squadra Mobile e dalla polizia Scientifica, il ragazzo, originario del posto e con precedenti, è stato vittima di un agguato avvenuto per strada, durante il quale sono stati esplosi cinque colpi, uno dei quali è risultato fatale. Arrivati i soccorsi, il ragazzo è stato portato in ospedale, il Santissima Annunziata, distante poche centinaia di metri, dove è arrivato in arresto cardiaco.

