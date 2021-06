Nuove terapie per sconfiggere il Covid, l'Ue: 'Via libera a 5 trattamenti entro ottobre' (Di martedì 29 giugno 2021) Cinque nuovi trattamenti contro il . Si tratta di terapie 'promettenti' e 'che potrebbero essere presto disponibili' in tutta l'Ue. Ad annunciarlo la Commissione europea. Quattro sono anticorpi , ... Leggi su leggo (Di martedì 29 giugno 2021) Cinque nuovicontro il . Si tratta di'promettenti' e 'che potrebbero essere presto disponibili' in tutta l'Ue. Ad annunciarlo la Commissione europea. Quattro sono anticorpi , ...

