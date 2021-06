Milan, per Kessié niente ritiro: problemi per Pioli (Di martedì 29 giugno 2021) Milan Kessié, il centrocampista ivoriano non prenderà parte al ritiro estivo per preparare la prossima stagione: il motivo Kessié, il centrocampista ivoriano parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo (Getty Images)Il centrocampista del Milan, Franck Kessié, non prenderà parte al ritiro estivo del club rossonero. Il motivo? L’ivoriano è stato convocato dal Commissario Tecnico della Costa D’Avorio, Baumelle, in vista dell’Olimpiade di Tokyo. Un’opportunità, questa, alla quale il centrocampista ex Atalanta non vuole assolutamente mancare, per questa ragione ... Leggi su ck12 (Di martedì 29 giugno 2021), il centrocampista ivoriano non prenderà parte alestivo per preparare la prossima stagione: il motivo, il centrocampista ivoriano parteciperà alle Olimpiadi di Tokyo (Getty Images)Il centrocampista del, Franck, non prenderà parte alestivo del club rossonero. Il motivo? L’ivoriano è stato convocato dal Commissario Tecnico della Costa D’Avorio, Baumelle, in vista dell’Olimpiade di Tokyo. Un’opportunità, questa, alla quale il centrocampista ex Atalanta non vuole assolutamente mancare, per questa ragione ...

Milan, nuovo guaio all'orizzonte: tifosi in ansia - Social Ci mancava anche l'Olimpiade di Tokyo. E' l'ultima goccia che rischia di far perdere la pazienza ai tifosi del Milan che ora hanno davvero più di un motivo per preoccuparsi del futuro di Franck Kessie .

