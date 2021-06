Milan, c’è la nuova idea per la trequarti: cifre e dettagli (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo l’addio di Calhanoglu il Milan è pronto a valutare il nuovo profilo per la trequarti. Nelle ultime ore starebbero avanzando nuove indiscrezioni sul possibile interesse per Ilicic, in uscita dall’Atalanta: occhio anche al nuovo nome a sorpresa L’addio di Calhanolgu sarà destinato a stravolgere gli obiettivi e le strategie del calciomercato del Milan. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 29 giugno 2021) Dopo l’addio di Calhanoglu ilè pronto a valutare il nuovo profilo per la. Nelle ultime ore starebbero avanzando nuove indiscrezioni sul possibile interesse per Ilicic, in uscita dall’Atalanta: occhio anche al nuovo nome a sorpresa L’addio di Calhanolgu sarà destinato a stravolgere gli obiettivi e le strategie del calciomercato del. I Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

ZZiliani : Detto en passant. Le ironie per i 20 rigori a favore del #Milan in campionato (c'erano praticamente tutti) si sono… - milan_corner : @antigiannino96 Come Montolivo, chiedeva 4 e glieli davano senza fiatare, quando c'era bix ione - SlipperLea : @Stupormundi66 Allora bentornata! Non c'è nulla da fare...Milan l'è un gran Milan?? - infoitsport : Milan, Kessie tratta il rinnovo: c’è distanza tra domanda e offerta - infoitsport : Milan, il rinnovo di Kessie è una priorità ma c'è distanza tra le parti -

Ultime Notizie dalla rete : Milan c’è Inter, Conte: ''Una vittoria che vale doppio, la meta è vicina'' la Repubblica