La variante Delta arriva anche a Napoli: scoperti casi in città (Di martedì 29 giugno 2021) E’ arrivata anche a Napoli la variante Delta. In città sono state individuate tra il 21 giugno e ieri 4 nuovi casi del ceppo indiano di Covid. variante Delta a Napoli Questi nuovi casi vanno ad aggiungersi a quelli già presenti in regione Campania di variante Delta. La regione sta provando a sequenziare più possibile L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 29 giugno 2021) E’tala. Insono state individuate tra il 21 giugno e ieri 4 nuovidel ceppo indiano di Covid.Questi nuovivanno ad aggiungersi a quelli già presenti in regione Campania di. La regione sta provando a sequenziare più possibile L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

ladyonorato : La metà dei contagiati dalla “variante delta” in Israele sono vaccinati Pfizer con 2 dosi. Quindi questi vaccini NO… - Corriere : ?? «Se ci faremo vaccinati, la variante Delta avrà impatto modesto sul piano di decessi e casi gravi: dà luogo a far… - lorepregliasco : In Scozia si impennano i casi ma... i ricoveri no. I vaccini funzionano, anche contro la variante Delta. Continua… - marielSiviglia : La variante delta è il fallimento clamoroso della vaccinazione di massa. Nota a margine: ma nessuno su pone una do… - Marilenapas : RT @QSanit: #vaccini #COVID19 . #modernavaccine efficace sulle varianti emergenti, inclusa la variante #Delta #Sanità -