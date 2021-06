Eleonora Abbagnato, dieci anni di matrimonio in famiglia (Di martedì 29 giugno 2021) Il proprio anniversario, Eleonora Abbagnato ha deciso di festeggiarlo in famiglia. E, con Federico Balzaretti e tre dei quattro figli, ha celebrato i primi dieci anni di matrimonio a Gardaland. La coppia, convolata a nozze il 13 giugno 2011, è partita insieme al piccolo Gabriel, sei anni, portando con sé Lucrezia e Ginevra, le ragazze di quindici e tredici anni nate dall’unione tra l’ex calciatore e Jessica Gasparin. A mancare, nelle foto di famiglia, è stato solo Julia, nata nel gennaio 2012, sei mesi dopo il matrimonio dell’Abbagnato e Balzaretti. Leggi su vanityfair (Di martedì 29 giugno 2021) Il proprio anniversario, Eleonora Abbagnato ha deciso di festeggiarlo in famiglia. E, con Federico Balzaretti e tre dei quattro figli, ha celebrato i primi dieci anni di matrimonio a Gardaland. La coppia, convolata a nozze il 13 giugno 2011, è partita insieme al piccolo Gabriel, sei anni, portando con sé Lucrezia e Ginevra, le ragazze di quindici e tredici anni nate dall’unione tra l’ex calciatore e Jessica Gasparin. A mancare, nelle foto di famiglia, è stato solo Julia, nata nel gennaio 2012, sei mesi dopo il matrimonio dell’Abbagnato e Balzaretti.

