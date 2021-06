Dopo un anno finalmente inaugurata sul lungomare Piazza?Dante Alighieri (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Monica De Santis Da ieri anche Salerno ha la sua piazza Dante. E’ stata infatti, inaugurata e benedetta da Monsignor Bellandi, ieri mattina la piazza del lungomare dedicata al?Sommo?Poeta. L’iniziativa si è avuto su richiesta del Liceo De Sanctis di Salerno e per volonta dell’amministrazione comunale nel settecentenario della morte di Dante. Alla presenza del sindaco di?Salerno?Vincenzo Napoli, del Prefetto?Russo, dell’assessore alla cultura Antonia Willburger, dell’arcivescovo Bellandi e della presidente della Società Dante Alighieri di Salerno, Pina Basile, Dopo i saluti di rito intorno alle 12 è stata scoperta la ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 30 giugno 2021) di Monica De Santis Da ieri anche Salerno ha la sua piazza Dante. E’ stata infatti,e benedetta da Monsignor Bellandi, ieri mattina la piazza deldedicata al?Sommo?Poeta. L’iniziativa si è avuto su richiesta del Liceo De Sanctis di Salerno e per volonta dell’amministrazione comunale nel settecentenario della morte di Dante. Alla presenza del sindaco di?Salerno?Vincenzo Napoli, del Prefetto?Russo, dell’assessore alla cultura Antonia Willburger, dell’arcivescovo Bellandi e della presidente della Società Dantedi Salerno, Pina Basile,i saluti di rito intorno alle 12 è stata scoperta la ...

