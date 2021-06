Covid, allerta no-vax a Bolzano: «Abbiamo riaperto per primi, ora temiamo di dovere richiudere» (Di martedì 29 giugno 2021) A Bolzano, in Alto Adige, il primo territorio ad allentare le misure anti-Coronavirus e a rilanciare il turismo grazie al suo status di provincia autonoma, le autorità devono fare i conti con la percentuale più alta d’Italia di persone che non hanno fatto il vaccino. E con il rischio che a settembre le restrizioni possano tornare a rendersi necessarie. A rimanere ancora scoperta è più della metà della popolazione. E questo nonostante durante le prime settimane di campagna vaccinale la provincia fosse sempre tra le più virtuose in termini di rapporto tra dosi ricevute e dosi somministrate. Problemi di logistica o difficoltà organizzative? No, secondo il presidente Arno ... Leggi su open.online (Di martedì 29 giugno 2021) A, in Alto Adige, il primo territorio ad allentare le misure anti-Coronavirus e a rilanciare il turismo grazie al suo status di provincia autonoma, le autorità devono fare i conti con la percentuale più alta d’Italia di persone che non hanno fatto il vaccino. E con il rischio che a settembre le restrizioni possano tornare a rendersi necessarie. A rimanere ancora scoperta è più della metà della popolazione. E questo nonostante durante le prime settimane di campagna vaccinale la provincia fosse sempre tra le più virtuose in termini di rapporto tra dosi ricevute e dosi somministrate. Problemi di logistica o difficoltà organizzative? No, secondo il presidente Arno ...

