Controlli all’Esquilino Arrestate 2 persone

(Di martedì 29 giugno 2021) Dal tardo pomeriggio fino a notte fonda, i Carabinieri della Compagnia Roma Piazza Dante sono stati impegnati in un servizio di controllo nei quartieri Pigneto e Esquilino, al fine di contrastare ogni forma di illegalità e di degrado e di evitare episodi di “mala-movida”. Nel corso delle attività, i Carabinieri hanno arrestato 2, identificato 135, perlopiù giovani, e eseguito verifiche su 52 veicoli. In manette è finito un 36enne del Senegal, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, fermato dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante, mentre era alla guida di un motoveicolo in via del Pigneto. L’uomo non ha fornito ...