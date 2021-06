Rilasciate in mare 12 piccole tartarughe marine della specie “Caretta Caretta” (Di lunedì 28 giugno 2021) Guardia di Finanza Civitavecchia e Gaeta – Rilasciate in mare dodici piccole tartarughe marine della specie “Caretta Caretta”. Liberate 12 piccole tartarughe sono stati introdotte nelle acque dell’Arcipelago Pontino, grazie al supporto delle unita navali del reparto operativa aereonavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia, in dotazione alla sezione operativa navale di Gaeta, in collaborazione Leggi su periodicodaily (Di lunedì 28 giugno 2021) Guardia di Finanza Civitavecchia e Gaeta –indodici”. Liberate 12sono stati introdotte nelle acque dell’Arcipelago Pontino, grazie al supporto delle unita navali del reparto operativa aereonavaleGuardia di Finanza di Civitavecchia, in dotazione alla sezione operativa navale di Gaeta, in collaborazione

