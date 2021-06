Pedonalizzazione di via Roma verso il completamento fino a piazza Carlo Felice (Di lunedì 28 giugno 2021) Pedonalizzazione di via Roma fase due. Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per il completamento della Pedonalizzazione di via Roma fino a piazza Carlo Felice. L’atto di indirizzo è stato presentato dal consigliere di minoranza Damiano Carretto del Movimento 4 ottobre e chiede alla Giunta di continuare a promuovere il programma di pedonalizzazioni avviate dall’Amministrazione comunale. Riguardo piazza Carlo Felice la mozione chiede anche l’eliminazione dei parcheggi in ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 28 giugno 2021)di viafase due. Il Consiglio comunale ha approvato una mozione per ildelladi via. L’atto di indirizzo è stato presentato dal consigliere di minoranza Damiano Carretto del Movimento 4 ottobre e chiede alla Giunta di continuare a promuovere il programma di pedonalizzazioni avviate dall’Amministrazione comunale. Riguardola mozione chiede anche l’eliminazione dei parcheggi in ...

