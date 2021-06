(Di lunedì 28 giugno 2021) Anche ieri sera Battiti Live ha incendiato la Puglia e il web in diretta streaming., presente per sostenere il fidanzato, si è scontrato con, riprendendo involontariamente le sue parole.“vittime” di una frase omofobastava riprendendo il suo fidanzato alle prese con una coreografia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Omofobo attacca verbalmente Tommaso Zorzi e Stanzani: la replica dell’influencer è perfetta – VIDEO… - alessandra_ursi : RT @Pinucci63757977: Mentre tutti strepitano contro il Vaticano che attacca il ddl Zan, c'è la leader del secondo partito italiano che va a… - sardo1951 : RT @Pinucci63757977: Mentre tutti strepitano contro il Vaticano che attacca il ddl Zan, c'è la leader del secondo partito italiano che va a… - brumas00 : RT @Pinucci63757977: Mentre tutti strepitano contro il Vaticano che attacca il ddl Zan, c'è la leader del secondo partito italiano che va a… - Biofafafa : RT @Pinucci63757977: Mentre tutti strepitano contro il Vaticano che attacca il ddl Zan, c'è la leader del secondo partito italiano che va a… -

Ultime Notizie dalla rete : Omofobo attacca

ilmattino.it

...il sostituto pg al "Riformista". Sula responsabilità civile diretta dei magistrati, Marino ... "Ddl Zan, Vaticano non è"/ Scaraffia: "battaglia per la libertà di pensiero" IL PM MARINO: "......come Giovanni Capuano chei tifosi e i social: "La vicenda Gattuso conferma che abbiamo dato troppo spazio al mitico web e popolo dei social. Ovviamente Gattuso non è razzista,e ...Omofobo attacca verbalmente Tommaso Zorzi e Stanzani: ecco cosa è successo durante la nuova puntata di Battiti Live, il video.Don Mirco Bianchi insiste nel fomentare l'odio dei suoi adepti dicendo che l'omosessualità sarebbe una «religione» e che dunque lui si senta offeso.