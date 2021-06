Milano: due ragazzi aggrediti da un gruppo, perché gay (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 26 giugno in tutta Italia ci sono state manifestazioni per il Pride Day. A Roma si è tenuta una manifestazione in piazza Vittorio Emanuele che si è estesa per le strade di Roma. A Milano invece le manifestazioni sono partite dal “Mema Cafè” e poi si è tenuta la “biciclettata arcobaleno”. Pride a Milano: due ragazzi aggrediti nel giro di poche ore, solo perché gay Proprio durante il Pride di Milano un ragazzo di 12 anni ha vissuto un incubo. Il ragazzo si trovava all’interno di Parco Sempione quando è stato raggiunto da un gruppo di ragazzi che ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 28 giugno 2021) Il 26 giugno in tutta Italia ci sono state manifestazioni per il Pride Day. A Roma si è tenuta una manifestazione in piazza Vittorio Emanuele che si è estesa per le strade di Roma. Ainvece le manifestazioni sono partite dal “Mema Cafè” e poi si è tenuta la “biciclettata arcobaleno”. Pride a: duenel giro di poche ore, sologay Proprio durante il Pride diun ragazzo di 12 anni ha vissuto un incubo. Il ragazzo si trovava all’interno di Parco Sempione quando è stato raggiunto da undiche ...

