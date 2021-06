M5s, la viceministra Laura Castelli condannata per diffamazione per un post su una candidata del Pd alle comunali di Torino nel 2016 (Di lunedì 28 giugno 2021) Una sanzione da 1.032 euro e cinquemila euro alla parte civile. È la condanna inflitta dal tribunale di Torino alla viceministra dell’Economia, Laura Castelli. Castelli è stata riconosciuta colpevole di diffamazione aggravata: i fatti risalgono al 2016. Il procedimento riguardava un post su Facebook in cui l’esponente del Movimento 5 stelle pubblicava una foto di Piero Fassino, all’epoca sindaco di Torino, con Lidia Roscaneanu, candidata Pd alle amministrative del capoluogo piemontese. “Che legami chi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 giugno 2021) Una sanzione da 1.032 euro e cinquemila euro alla parte civile. È la condanna inflitta dal tribunale dialladell’Economia,è stata riconosciuta colpevole diaggravata: i fatti risalgono al. Il procedimento riguardava unsu Facebook in cui l’esponente del Movimento 5 stelle pubblicava una foto di Piero Fassino, all’epoca sindaco di, con Lidia Roscaneanu,Pdamministrative del capoluogo piemontese. “Che legami chi sono ...

