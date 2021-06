Londra, agli universitari servirà un “consenso esplicito” pure per abbracciarsi (Di lunedì 28 giugno 2021) Londra, 28 giu – agli studenti universitari di due atenei londinesi dovrà essere fornito un “consenso verbale esplicito” prima di toccare chiunque, specialmente le donne, all’interno delle confraternite studentesche. Se ciò non avverrà, gli studenti rischieranno di essere espulsi. Londra, consenso esplicito per gli universitari Le direttive delle università Goldsmiths e SOAS indicano che gli studenti universitari di Londra che vorranno abbracciare i loro amici o amiche, o magari dargli una pacca sulla ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 giugno 2021), 28 giu –studentidi due atenei londinesi dovrà essere fornito un “verbale” prima di toccare chiunque, specialmente le donne, all’interno delle confraternite studentesche. Se ciò non avverrà, gli studenti rischieranno di essere espulsi.per gliLe direttive delle università Goldsmiths e SOAS indicano che gli studentidiche vorranno abbracciare i loro amici o amiche, o magari dargli una pacca sulla ...

