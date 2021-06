Don Bosco: voragine si apre sull’asfalto, strada chiusa al transito (FOTO) (Di lunedì 28 giugno 2021) Una voragine si è aperta questo pomeriggio a Roma nel quadrante Don Bosco in Via Flavio Stilicone. Al momento è stato istituito un divieto di transito nel tratto compreso tra Via Ponzio Cominio e il civico 102. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale: la segnalazione è giunta poco dopo le 16.00. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 giugno 2021) Unasi è aperta questo pomeriggio a Roma nel quadrante Donin Via Flavio Stilicone. Al momento è stato istituito un divieto dinel tratto compreso tra Via Ponzio Cominio e il civico 102. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale: la segnalazione è giunta poco dopo le 16.00. su Il Corriere della Città.

