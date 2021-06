Covid, da oggi via la mascherina. Non c’è più l’obbligo di indossarla all’aperto tranne che in Campania e a Norcia (Di lunedì 28 giugno 2021) Da oggi non c’è più l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto. Con l’Italia in zona bianca il provvedimento da molti atteso è diventato una realtà. Ma va ricordato che è un obbligo averne una da indossare al chiuso o all’aperto se non è possibile mantenere il distanziamento e in caso di assembramenti. “Dal 28 giugno disponiamo la possibilità all’aperto di poter non indossare la mascherina però mi faccia dare un messaggio molto chiaro la mascherina è e resta uno strumento fondamentale; è sempre obbligatorio al chiuso ... Leggi su cityroma (Di lunedì 28 giugno 2021) Danon c’è piùdi indossare la. Con l’Italia in zona bianca il provvedimento da molti atteso è diventato una realtà. Ma va ricordato che è un obbligo averne una da indossare al chiuso ose non è possibile mantenere il distanziamento e in caso di assembramenti. “Dal 28 giugno disponiamo la possibilitàdi poter non indossare laperò mi faccia dare un messaggio molto chiaro laè e resta uno strumento fondamentale; è sempre obbligatorio al chiuso ...

