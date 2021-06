Acerbi: «Ecco come si ferma Lukaku. Non vediamo l’ora di scendere in campo» (Di lunedì 28 giugno 2021) Francesco Acerbi parla in vista di Belgio Italia: Ecco le dichiarazioni del difensore della Lazio Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni della UEFA. Le sue parole. fermaRE Lukaku – «Lukaku si ferma di squadra, si ferma con il singolo. E’ un grandissimo attaccante, ha fatto la differenza in Serie A, sta facendo la differenza con il Belgio che ha De Bruyne, Hazard, tantissimi grandi giocatori. Lui è uno con cui devi sempre stare sul pezzo, sempre attento. Lo abbiamo già fermato, si conosce già, ma sappiamo che è un giocatore a cui se lasci ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 giugno 2021) Francescoparla in vista di Belgio Italia:le dichiarazioni del difensore della Lazio Francescoha parlato ai microfoni della UEFA. Le sue parole.RE– «sidi squadra, sicon il singolo. E’ un grandissimo attaccante, ha fatto la differenza in Serie A, sta facendo la differenza con il Belgio che ha De Bruyne, Hazard, tantissimi grandi giocatori. Lui è uno con cui devi sempre stare sul pezzo, sempre attento. Lo abbiamo giàto, si conosce già, ma sappiamo che è un giocatore a cui se lasci ...

