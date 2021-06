Tour de France 2021, il calendario completo delle 21 tappe: date, orari, diretta tv e streaming (Di domenica 27 giugno 2021) Il calendario e la programmazione completa del Tour de France 2021, la Grande Boucle che scatterà da Brest sabato 26 giugno per poi chiudersi come sempre sugli Champs Elyseès di Parigi domenica 18 luglio. Anche quest’anno quasi tutti i migliori corridori al mondo si danno appuntamento non solo per contendersi la maglia gialla, ma anche per preparare le ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo. Un evento assolutamente da non perdere, con Sportface che ve lo racconterà in tempo reale e in maniera approfondita con live, classifiche, commenti e molto altro ancora. Andiamo quindi a scoprire come seguire nel modo migliore il ... Leggi su sportface (Di domenica 27 giugno 2021) Ile la programmazione completa delde, la Grande Boucle che scatterà da Brest sabato 26 giugno per poi chiudersi come sempre sugli Champs Elyseès di Parigi domenica 18 luglio. Anche quest’anno quasi tutti i migliori corridori al mondo si danno appuntamento non solo per contendersi la maglia gialla, ma anche per preparare le ormai imminenti Olimpiadi di Tokyo. Un evento assolutamente da non perdere, con Sportface che ve lo racconterà in tempo reale e in maniera approfondita con live, classifiche, commenti e molto altro ancora. Andiamo quindi a scoprire come seguire nel modo migliore il ...

Advertising

Corriere : Tour de France, una tifosa si sporge con un cartello e fa cadere rovinosamente metà del... - fattoquotidiano : Tour de France, tifosa a bordo strada con un cartello provoca una carambola di massa: si “salvano” solo in 30. A te… - Eurosport_IT : NOOO! COSÌ NOOO! ???? Un vero e proprio strike al Tour de France, coinvolti circa 80 corridori ??????… - MaurizioAlbiati : @NicoloC__ Per fortuna, c'era la formula uno, ora il tour de France è poi la partita perché, a guardà sta roba - bicimagazineit : In occasione della presentazione del 108° Tour de France, i corridori del Bahrain Victorious hanno sfilato sul palc… -