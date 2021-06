Torino, 18enne si suicida: la procura apre un’inchiesta. Bullismo e omofobia le ipotesi di reato (Di domenica 27 giugno 2021) La procura di Torino ha aperto un fascicolo sulla morte di un diciottenne che domenica scorsa si è tolto la vita gettandosi sotto un treno tra le stazioni di Lingotto e Moncalieri. Le ipotesi di reato avanzate dall’inchiesta coordinata dal pm Antonella Barbera sono quelle di Bullismo e omofobia. “Non ha retto alle offese, vogliamo giustizia”, spiega la famiglia. La storia del giovane, che non ha lasciato alcuna spiegazione, è riportata dal quotidiano La Stampa. Tra i numerosi messaggi di cordoglio arrivati al suo account Instagram ci sono anche degli insulti e persino un “morte ai gay“. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Ladiha aperto un fascicolo sulla morte di un diciottenne che domenica scorsa si è tolto la vita gettandosi sotto un treno tra le stazioni di Lingotto e Moncalieri. Lediavanzate dall’inchiesta coordinata dal pm Antonella Barbera sono quelle di. “Non ha retto alle offese, vogliamo giustizia”, spiega la famiglia. La storia del giovane, che non ha lasciato alcuna spiegazione, è riportata dal quotidiano La Stampa. Tra i numerosi messaggi di cordoglio arrivati al suo account Instagram ci sono anche degli insulti e persino un “morte ai gay“. ...

fanpage : Lo avevano preso di mira perché gay, racconta il fratello. Orlando si è tolto la vita gettandosi sotto un treno, av… - SkyTG24 : Torino, aperta inchiesta per bullismo e omofobia dopo suicidio 18enne - ppe60 : RT @SkyTG24: Torino, aperta inchiesta per bullismo e omofobia dopo suicidio 18enne - Straccia2 : RT @RobertoMerlino1: Siamo in una societá civile??? R.I.P. ?? Deriso perché gay, 18enne suicida a Torino. Aperta un'inchiesta - andrea_falivene : RT @MarcoCongiu63: E niente ... bulli e omofobi sempre in azione . 18enne suicida a Torino: ipotesi bullismo e omofobia #DDLZanLeggeContro… -