"Quella maledetta donna, dannata. Il modo in cui...". Qui crolla tutto, William beccato al telefono: insulti contro Meghan Markle (Di domenica 27 giugno 2021) Sempre peggio per la famiglia reale inglese. Ora, infatti, trapelano anche le parole che il principe William avrebbe speso contro Meghan Markle, accusata di bullismo da dieci membri dello staff dei Windsor. Parole, quelle del marito di Kate Middleton, che emergono nel libro Battle of brothers, volume esplosivo scritto da Robert Lacey, tra i massimi esperti britannici circa la Royal Family. "Il modo in cui Quella dannata donna ha trattato il mio staff è stato spietato", si sarebbe sfogato William. Parole pesantissime, e di condanna, ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 giugno 2021) Sempre peggio per la famiglia reale inglese. Ora, infatti, trapelano anche le parole che il principeavrebbe speso, accusata di bullismo da dieci membri dello staff dei Windsor. Parole, quelle del marito di Kate Middleton, che emergono nel libro Battle of brothers, volume esplosivo scritto da Robert Lacey, tra i massimi esperti britannici circa la Royal Family. "Ilin cuiha trattato il mio staff è stato spietato", si sarebbe sfogato. Parole pesantissime, e di condanna, ...

Principe William beccato al telefono, insulti a Meghan Markle: "Quella maledetta donna, dannata. Il modo in cui...", qui crolla tutto

