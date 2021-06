Orlando Merenda suicida a 18 anni, su Instagram offese choc: «Morte ai gay». Aperta un'inchiesta (Di domenica 27 giugno 2021) Si è gettato sotto un treno tra le stazioni di Lingotto e Moncalieri, vicino Torino. Probabilmente perché stanco degli insulti e le offese continue solo per il fatto che fosse gay.... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 27 giugno 2021) Si è gettato sotto un treno tra le stazioni di Lingotto e Moncalieri, vicino Torino. Probabilmente perché stanco degli insulti e lecontinue solo per il fatto che fosse gay....

