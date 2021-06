Ordine d’arrivo MotoGP, GP Olanda: risultato e classifica gara (Di domenica 27 giugno 2021) Il Motomondiale 2021 è proseguito oggi, domenica 27 giugno, con il GP d’Olanda, valido come nona prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa la gara della MotoGP: di seguito l’Ordine d’arrivo. Ritirati nelle prime fasi di gara Valentino Rossi e Jorge Martin. Vince il transalpino Fabio Quartararo davanti al lusitano Miguel Oliveira ed all’iberico Joan Mir. Il miglior italiano è Danilo Petrucci, nono, davanti a Valentino Rossi, decimo. A punti altri due azzurri, Michele Pirro, 13°, e Lorenzo Savadori, 15°. Ordine d’arrivo GP ... Leggi su oasport (Di domenica 27 giugno 2021) Il Motomondiale 2021 è proseguito oggi, domenica 27 giugno, con il GP d’, valido come nona prova del calendario. Nel primo pomeriggio italiano si è conclusa ladella: di seguito l’. Ritirati nelle prime fasi diValentino Rossi e Jorge Martin. Vince il transalpino Fabio Quartararo davanti al lusitano Miguel Oliveira ed all’iberico Joan Mir. Il miglior italiano è Danilo Petrucci, nono, davanti a Valentino Rossi, decimo. A punti altri due azzurri, Michele Pirro, 13°, e Lorenzo Savadori, 15°.GP ...

