DiMarzio : #Calciomercato, il punto sui movimenti del #Milan: da Odriozola a Junior Firpo, passando per Brahim Diaz - DiMarzio : #Calciomercato, l'#Inter punta #Calhanoglu in scadenza con il #Milan - DiMarzio : #Laxalt firmerà un contratto quadriennale con la Dinamo Mosca: al #Milan 3,5 milioni di euro - PianetaMilan : #Calciomercato #Milan – #Vlahovic resta un miraggio: si vira su altri profili - _vincentlab : RT @MilanNewsit: Milan, Colombo entra nell'operazione Tonali: il centravanti verso il Brescia -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Commenta per primo Il Barcellona cerca un rinforzo a sinistra e, come scrive Mundo Deportivo , sta provando a vestire di blaugrana Marcos Alonso . Questo spinge Junior Firpo alla cessione, cone Leeds alla finestra.Di lì a breve immaginavo il 'mio'di nuovo nella propria casa: in Champions. Ci è voluto qualche anno, nonno, ma quest'anno siamo ritornati. La squadra se la vedessi è bellissima. Ha giocato ad ...Tra i tanti profili che il Milan segue per il centrocampo spicca in particolare quello di Boubacar Kamara, centrocampista classe '99 del Marsiglia. Il talentuoso mediano, all'occorrenza ...Zlatan Ibrahimovic si gode le vacanze dopo l’intervento e in attesa dell’inizio della preparazione con il Milan. Ma – anche in ferie – non rinuncia a far parlare di sé. E’ diventato virale infatti un ...