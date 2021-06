41 anni dalla strage di Ustica, Mattarella: 'Tragedia straziante, manca una verità unica' (Di domenica 27 giugno 2021) 41 anni oggi dalla strage di Ustica, quando il 27 giugno del 1980 un DC9 Itavia in volo da Bologna a Palermo precipitò nel mare di Ustica con 81 passeggeri a bordo. Episodio di guerra aerea o bomba ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 giugno 2021) 41oggidi, quando il 27 giugno del 1980 un DC9 Itavia in volo da Bologna a Palermo precipitò nel mare dicon 81 passeggeri a bordo. Episodio di guerra aerea o bomba ...

Advertising

SkyTG24 : 24 anni fa dalla penna di J.K.Rowling nasceva il personaggio che ha rivoluzionato il mondo del fantasy: il… - CarloCalenda : Lo sarei stato se avessi usato il tavolo per Roma fatto anni fa per candidarmi a sindaco in caso di caduta anticipa… - chetempochefa : - “Cosa credi che io possa fare con questa mela?' - 'Terence con due mani l'ha aperta.' Ricordiamo #BudSpencer, a… - RobertW77360596 : RT @acmilan: Today marks 8 years since Borgonovo passed away Ciao Stefano, your memory lives on ?? Oggi sono otto anni dalla tua scomparsa… - Giorno_Milano : Cade dalla Grignetta, muore a 56 anni -