Tutta Italia zona bianca da domani, ma preoccupa variante Delta (Di sabato 26 giugno 2021) Tutta Italia zona bianca da domani lunedì 28 giugno, con la ‘promozione’ della Valle d’Aosta, e stop all’obbligo di mascherine all’aperto. Crescono però i timori per nuove chiusure e zone rosse a causa della variante Delta del coronavirus che preoccupa il mondo ed è sotto i riflettori anche in Italia. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che dispone il passaggio della Regione Valle d’Aosta in zona ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 26 giugno 2021)dalunedì 28 giugno, con la ‘promozione’ della Valle d’Aosta, e stop all’obbligo di mascherine all’aperto. Crescono però i timori per nuove chiusure e zone rosse a causa delladel coronavirus cheil mondo ed è sotto i riflettori anche in. Sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 25 giugno il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato una nuova ordinanza che dispone il passaggio della Regione Valle d’Aosta in...

Advertising

robersperanza : Con l’ordinanza che ho appena firmato tutta l’Italia sarà in zona bianca a partire da lunedì. É un risultato inco… - LegaSalvini : CHI SBAGLIA PAGA! Ci metto la firma! ?? Vieni a firmare i 6 referendum dal 2 luglio ai gazebo e nei municipi di tu… - istsupsan : ???S. Brusaferro: 'è ancora la #variante #Alfa la più diffusa in Italia, ma è in crescita la #Delta, ora al 16.8%, c… - albertoslife : RT @alzheimer_dr: Tutta Italia sabato sera alle ore 20:58 - giozomparelli : RT @ZanAlessandro: Un ragazzo minorenne è stato aggredito mentre si recava al #MilanoPride. “Frocio di merda”, poi i pugni e i calci da un… -