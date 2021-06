LIVE Galles-Danimarca 0-1 | Europei 2021 in DIRETTA | Roberts si fa male | entra Neko Williams

(Di sabato 26 giugno 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45? Maehle viene recuperato da Morrell, rimessa danese vicino all’altezza dell’area di rigore. 44? Lo stesso Dolberg subisce fallo da Rodon, precedentemente ammonito. Testa contro testa tra i due, ma è tutto a posto. 42? Il gol segnato da Dolberg al 27? è il primo dellain una fase a eliminazionedell’Europeo dalla doppietta di Larsen nella finale del 1992. 41?non ce la fa: esce dal campo e al suo postoche esaurisce il primo slot per i cambi. 40? Il gioco ...

Advertising

SkySport : ?? L'omaggio a Eriksen alla Johan Cruijff Arena ??? prima della sfida tra Galles e Danimarca ?? @GianluBagnu ?… - SkySport : Europei oggi: calendario, orari e dove vedere le partite degli ottavi ? Alle 18 #GallesDanimarca Alle 21… - UEFAcom_it : ? FINE PRIMO TEMPO ? #Galles - #Danimarca 0-1 LIVE: Segui #GallesDanimarca ?? - infoitsport : LIVE Galles-Danimarca 0-0: James debole da fuori, Schmeichel blocca - anarcomico : RT @fanpage: Gareth Bale ha regalato al capitano della Danimarca Kjaer una maglia di Christian Eriksen autografata da tutta la squadra gall… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Galles

APPROFONDIMENTI EURO 2020 Italia -, le foto della partita all'Olimpico SPORT Italia -1 - 0: il videocommento di Ugo Trani I VOTI Euro 2020, il pagellone della fase a gironi: 10 e lode ...Dopo i gironi, inizia la fase a eliminazione diretta degli Europei di calcio. Stasera a Wembley tornano in campo gli Azzurri di Mancini, che alla vigilia ha dichiarato: "Divertiamoci e facciamo in ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41' Roberts non ce la fa: esce dal campo e al suo posto entra Williams. Galles che esaurisce il primo slot per i cambi. 40' Il gioco s'interrompe un'altra vol ...Il programma degli ottavi di finale si apre con Galles-Danimarca. Page sceglie il 4-2-3-1, con Bale-Ramsey-James dietro all'unica punta Moore. Hjulmand opta per Dolberg nel tridente offensivo completa ...