L' Atalanta monitora altri due talenti olandesi | Stengs e Vilhena

Advertising

atalantagese : RT @tuttoatalanta: Tutti pazzi per Cortinovis: dopo il Man United, la Serie A monitora il 2001 dell'Atalanta - ArgSerie : RT @tuttoatalanta: Tutti pazzi per Cortinovis: dopo il Man United, la Serie A monitora il 2001 dell'Atalanta - tuttoatalanta : Tutti pazzi per Cortinovis: dopo il Man United, la Serie A monitora il 2001 dell'Atalanta -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta monitora

Il Giorno

L'lo valuta come alternativa a Koopmeiners se la trattativa con l'AZ dovesse portare ad una fumata nera. ...... ad Euro2020 ora l'esterno di proprietà dell'si sta facendo ammirare anche con la maglia ... club che cerca un esterno sinistro e checon particolare interesse Gosens ormai da mesi. ...Dopo la trattativa, in dirittura d’arrivo, con l’AZ Alkmaar per il 23enne mediano Teun Koopmeiners, potrebbero arrivare altri colpi ...Nonostante il periodo non semplice a livello economico, l'Inter è assolutamente attiva sul mercato, sia in entrata che in uscita. Il club nerazzurro sta infatti valutando diversi profili per rinforzar ...