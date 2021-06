Galles-Danimarca oggi, Europei 2021: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 26 giugno 2021) Si aprirà quest’oggi il quadro degli ottavi di finale degli Europei di calcio 2021, e lo farà con la sfida tra Galles e Danimarca. Dopo il grosso spavento per quanto accaduto a Christian Eriksen e la sconfitta contro la Finlandia, i ragazzi del ct Kasper Hjulmand hanno poi conquistato il pass a seguito del netto successo contro la Russia, mentre i britannici hanno ceduto solamente all’Italia nel gruppo A. Dieci i precedenti tra le due squadre, con sei vittorie in favore della Danimarca e quattro in favore del Galles, e gli ultimi due precedenti risalgono proprio all’ultima ... Leggi su oasport (Di sabato 26 giugno 2021) Si aprirà quest’il quadro degli ottavi di finale deglidi calcio, e lo farà con la sfida tra. Dopo il grosso spavento per quanto accaduto a Christian Eriksen e la sconfitta contro la Finlandia, i ragazzi del ct Kasper Hjulmand hanno poi conquistato il pass a seguito del netto successo contro la Russia, mentre i britannici hanno ceduto solamente all’Italia nel gruppo A. Dieci i precedenti tra le due squadre, con sei vittorie in favore dellae quattro in favore del, e gli ultimi due precedenti risalgono proprio all’ultima ...

