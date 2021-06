Calciomercato Juventus: Lotito non fa sconti per Milinkovic Savic (Di sabato 26 giugno 2021) Sergej Milinkovic Savic è un calciatore sempre nel mirino della Juventus: ecco l’esosa richiesta di Lotito per il centrocampista La Juventus punta forte su Manuel Locatelli ma i bianconeri vorrebbero regalare un top player a Max Allegri per quanto riguarda il centrocampo. I nomi più gettonati sono quelli di Paul Pogba e Milinkovic Savic. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Claudio Lotito non fa sconti: richiesta di 80 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista serbo classe 1995 nel mirino anche del Liverpool. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 giugno 2021) Sergejè un calciatore sempre nel mirino della: ecco l’esosa richiesta diper il centrocampista Lapunta forte su Manuel Locatelli ma i bianconeri vorrebbero regalare un top player a Max Allegri per quanto riguarda il centrocampo. I nomi più gettonati sono quelli di Paul Pogba e. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Claudionon fa: richiesta di 80 milioni di euro per assicurarsi il centrocampista serbo classe 1995 nel mirino anche del Liverpool. L'articolo ...

