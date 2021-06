Ministro Speranza | “Per la finale a Wembley c’è tempo per fare verifiche e valutazioni”

(Di venerdì 25 giugno 2021) Intervenuto ai microfoni di SkyTg24, ildella salute, Roberto, ha parlato riguardo la possibilità di spostare la sede delladi Euro2020 a causa della crescita dei casi di Coronavirus sul territorio inglese. “Credo che se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere, le parole di Draghi siano di buonsenso. L’11 luglio è una data ancora piuttosto distante e quindi ci sarà tutto ilper le autorità competenti per verificare etutte ledel caso“. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

La priorità 'ora è completare le vaccinazioni anti - Covid con prima e seconda dose', anche contro la variante Delta. Lo ha detto il, aggiungendo: 'Poi la comunità scientifica ci darà elementi di certezza, per cui è molto probabile che ci sarà bisogno di una terza dose. Ci stiamo già organizzando, provvedendo ad ...Lo dichiara ilRoberto, aggiungendo che 'è sempre obbligatorio indossarla al chiuso, mentre all'aperto permane l'obbligo di averla con sé. Bisogna indossarla all'aperto solo nei ...Draghi: vigiliamo, pandemia non è finita. Iss: in Italia variante delta al 16,8%, alfa 74,92%. Colao: emessi oltre 10 milioni di green pass. Oms: variante delta più trasmissibile ...Roberto Speranza, Ministro della Salute italiano, si è così espresso a SkyTG24 sulla finale di Euro2020: "Credo che se i numeri della Gran Bretagna continuano a crescere ...