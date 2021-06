Brave and Beautiful anticipazioni: CESUR acquista un terreno importante per TAHSIN (Di venerdì 25 giugno 2021) La vendetta di CESUR Alemdaro?lu (K?vanç Tatl?tu?) nei confronti di TAHSIN Korluda? (Tamer Levent), l’uomo che ritiene responsabile dell’assassinio del padre, comincerà fin dalle primissime puntate di Brave and Beautiful, la nuova soap turca che verrà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 5 luglio alle 14.45. Il nostro protagonista si renderà infatti protagonista di un gesto che farà arrabbiare il suo più acerrimo nemico… Leggi anche: Masantonio, cast fiction: personaggi e interpreti della serie tv sugli scomparsi Brave and Beautiful, news: CESUR ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 25 giugno 2021) La vendetta diAlemdaro?lu (K?vanç Tatl?tu?) nei confronti diKorluda? (Tamer Levent), l’uomo che ritiene responsabile dell’assassinio del padre, comincerà fin dalle primissime puntate diand, la nuova soap turca che verrà trasmessa su Canale 5 a partire da lunedì 5 luglio alle 14.45. Il nostro protagonista si renderà infatti protagonista di un gesto che farà arrabbiare il suo più acerrimo nemico… Leggi anche: Masantonio, cast fiction: personaggi e interpreti della serie tv sugli scomparsiand, news:...

Advertising

redazionetvsoap : #BraveAndBeautiful I primi intrighi della nuova soap, ecco le #anticipazioni - MartaFarasha : RT @p_paolaji: Noi non vogliamo i Brave, vogliamo i Bold and #twittamibeautiful!! - TwBeautiful : RT @p_paolaji: Noi non vogliamo i Brave, vogliamo i Bold and #twittamibeautiful!! - p_paolaji : Noi non vogliamo i Brave, vogliamo i Bold and #twittamibeautiful!! - aljvelis : SCUSATEMI sono al bar con degli amici della cugina della mia migliore amica (non chiedetemi come ci sia finita qua)… -