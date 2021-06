Balenciaga e RuPaul | se la moda incontra la musica

(Di venerdì 25 giugno 2021) Dalla moda alla musica il passo è breve se Balenciaga decide di arruolare RuPaul Charles, una delle Drag Queen più famose al mondo, per stilare una playlist esclusiva di canzoni.

MF Fashion

Nel listone scelto dalla Drag Queen più famosa al mondo, brani di Kylie Minogue, Madonna e Lady Gaga Il designer di Balenciaga, Demna Gvasalia, ha capito che la moda, da sola, non trascina le folle. U ...Pride Month 2021. In concomitanza del mese dedicato all'orgoglio LGBT+, RuPaul e Balenciaga hanno collaborato per dare vita alla playlist più queer dell'anno. A partire dal 24 giugno, sarà disponibile ...